Открытую десять лет назад планету назвали в честь профессора Казанского университета

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Институт прикладной астрономии РАН на основании решения Комитета по наименованию малых планет Международного астрономического союза присвоил планете № 451138 имя профессора Казанского университета, сообщает пресс-служба КФУ.

Планета, носящая имя Науфаля Ризванова (1930-2012), была открыта 29 августа 2009 года на Зеленчукской станции КФУ Т. Крячко и имела предварительное обозначение 209 Q37 Rizvanov.

Науфаль Ризванов является выпускником и профессором Казанского университета и считается создателем Казанской школы фотографической астрометрии. Он первый в мире разработал способ получения крупномасштабных снимков Луны на фоне звезд и построил каталог положений лунных кратеров и новую модель фигуры спутника Земли. Основные научные работы ученого относятся к областям фотографической астрометрии, позиционной астрометрии, селенодезии, астроприборостроения и эфемеридной астрономии.

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