Наставник «Барыса»: «„Ак барс“ нас просто во всём переиграл»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка (к слову, поигравший в конце прошлого века на позиции форварда в казанской команде), комментируя домашнее поражение от «Ак Барса» (1:5), признал превосходство гостей.

«Не получилась у нас игра. Или надо сказать, что „Ак Барс“ нас просто во всём переиграл. В движении, в агрессии с первой смены», — признался Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «Барыса» перечислил параметры, по которым гости превзошли хозяев: «Готовились, предупреждали ребят, но одно дело — говорить, а другое дело — выйти и сделать. Совершенно разные матчи были — здесь и в Казани. Не попали мы скорости, проигрывали всю борьбу, индивидуальных ошибок было достаточно много. Поэтому результат закономерный. „Ак Барс“, конечно, сегодня очень хорошо двигался. Мне надо разобраться в этом моменте. Потому что мы сегодня практически провалили матч. В этом большая заслуга „Ак Барса“», — сказал тренер.

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