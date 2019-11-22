Победителям «Самого театрального класса» доверят руководить ТЮЗом в его день рождения

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Казанский ТЮЗ 30 ноября отметит свой 87-й день рождения. По этому случаю в театре пройдет День самоуправления, сообщает пресс-служба театра.



Впервые в истории Казанский ТЮЗ в свой день рождения передаст «руководство» учреждением детям – победителям конкурса «Самый театральный класс», который проводился в прошлом сезоне. В нем приняли участие 11 классов города, девять дошли до финала. В течение сезона участникам нужно было посетить не меньше четырех спектаклей и выполнить задания на внимание, эрудицию и развитие эмоциональной сферы. Всего на конкурс было представлено 255 работ.



Педагог-организатор театра Дарья Хуртина отметила, что казанские школьники порадовали экспертное жюри не только высокими показателями выполненных заданий, но и великолепными творческими работами. Главным подарком для победителей стал сертификат на участие в «Дне самоуправления», пояснила она.



Победителями конкурса «Самый театральный класс» стали учащиеся 2В (ныне 3В) класса лицея № 146 «Ресурс» Ново-Савиновского района. А в номинации «Самый театральный классный» победила классная руководительница этого класса Анастасия Киселева.



Ученики вместе со своим классным руководителем на 45 минут станут специалистами театральных цехов: звукового, электро-осветительного, художественно-декорационного, бутафорского, костюмерного, гримерно-пастижерного и столярного. Некоторые из ребят станут помощниками режиссера и узнают о том, какие этапы проходит каждый спектакль от замысла до воплощения.



День самоуправления начнется в 9 часов утра и продлится до полудня, затем участники отправятся на просмотр спектакля «Теремок».

Первый спектакль «Ровесники» состоялся 30 ноября 1932 года, и именно этот день можно считать днем рождения Казанского театра юного зрителя.

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