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Татар-информ

22 ноября 2019, 20:44

Наука и образование

«Научный десант» завершился в Арске квизом об истории КФУ и лекцией об инопланетянах

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Наука и образование

«Научный десант» завершился в Арске квизом об истории КФУ и лекцией об инопланетянах

Фото: Екатерина Пронина

Просветительские мероприятия вуза прошли в 18 городах и райцентрах Татарстана.

(Арск, 22 ноября, «Татар-информ»). Арск принял завершающие мероприятия «Научного десанта» Казанского федерального университета. На базе Арского педагогического колледжа им. Тукая собрались школьники, их родители и все желающие.

Фестиваль включал в себя лекторий, интерактивы и задания от разных институтов КФУ. Так, Инженерный институт познакомил арчан с работой 3D-принтера и показал роботов, которые умеют играть в футбол, а Институт математики и механики им. Лобачевского тут же предложил создать собственного робота.

Представители этого института на своем интерактиве также провели для гостей своеобразную экскурсию по Казани: «Математический путеводитель» позволил увидеть улицы и памятные места столицы Татарстана. Кроме того, арчане поучаствовали в викторине, созданной при помощи программы Kahoot.

Институт геологии и нефтегазовых технологий предложил гостям выяснить, насколько хорошо они знают историю Земли, а также попробовать себя в определении минералов.

Кроме того, все желающие могли задать представителям приемной комиссии вуза вопросы касательно поступления, а университетский Центр по работе с одаренными детьми рассказал, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Актовый зал колледжа, где проходил лекторий «Научного десанта», едва смог вместить всех желающих. После приветственного слова представителей КФУ и нескольких выступлений студенческих коллективов арчанам рассказали о том, сколько человек нужно для создания сайта, где найти жизнь во Вселенной, почему люди видят инопланетян и как научить искусственный интеллект играть.

«Я рад, что проводятся подобные мероприятия, потому что они сокращают расстояние между будущими абитуриентами и университетом. Это облегчает принятие решения насчет выбора профессии и мотивирует их получать высшее образование, — поделился один из лекторов, ассистент кафедры программной инженерии ИТИС КФУ Александр Ференец. — К тому же, это просто интересное мероприятие с занимательными интерактивами».

Одновременно с этим все желающие могли попробовать свои силы в квиз-викторине от Музея истории КФУ. Арчане узнали о 215-летней истории вуза и проверили свои знания, а также попробовали ответить на вопрос: «Может, Вы гений?».

«Научный десант» КФУ побывал в 18 городах и районных центрах Татарстана. Просветительская миссия — традиционная для вуза, популяризацией науки университет начал заниматься еще в первые десятилетия после его создания.

Казанцы также смогут посетить научные мероприятия от КФУ: 2 декабря вуз приглашает всех желающих на PROНауку в КФУ.

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