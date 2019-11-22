Гендиректор ТНВ опроверг слухи о сборе денег с исполнителей на Новогоднем концерте

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан-Новый век» Ильшат Аминов заявил, что обвинения по поводу сбора денег за участие в Новогоднем концерте неуместны.

«Список участников новогоднего концерта уже составлен. Мы не берем денег с певцов из данного списка», — рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ранее певица Лилия Муллагалиева написала на своей странице в Instagram, что агенты ТНВ проcят за участие в съемках новогоднего концерта денежный взнос — сумма варьируется от 25 до 35 тысяч рублей.

«Я сказал: „Никаких оплат“. Это дело рук рекламного агента. Я пока точно не знаю, не спросил. Но 38 исполнителей из списка будут петь бесплатно. Я не вижу здесь проблемы», — прокомментировал Ильшат Аминов информацию.

Как он объяснил, причина подобного конфуза — желание агентов заработать. Аминов пообещал разобраться в ситуации.

По словам генерального директора ТНВ, исполнителей постоянно приглашают на съемки передач. Он отметил, что еще недавно Лилия Муллагалиева снялась в передаче «Эй, язмыш, язмыш...» совершенно бесплатно.

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