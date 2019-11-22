Татарстанские синхронисты стали победителями в 16 видах программы первенства ПФО

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Сборная Татарстана показала высокий результат на прошедшем в Самаре первенстве ПФО по синхронному плаванию, победив в 16 видах программы, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Так, в технической и произвольной программах Анна Гордеева стала победителем в возрастной категории 15 — 18 лет, а Валерия Поповова в группе 13 — 15 лет.

Кроме того, в дуэте лучшие результаты показали Александра Лямасова, Алина Тихомирова, Анна Гордеева (15 — 18 лет) и Валерия Попова, Аделина Сагитова, Альбина Барышева (13 — 15 лет).

В микст-дуэте в технической и произвольной программах среди юниоров (15 — 18 лет) первое место заняли Артур Коршунов, Алина Тихомирова, Анна Гордеева.

Также юниорки выиграли в технической, произвольной и комби-произвольной программе, а девушки 13 — 15 лет — произвольной и комби-произвольной.

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