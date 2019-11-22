Обгоревшее тело женщины обнаружили при тушении пожара в жилом доме в Нижнекамске

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Обгоревшее тело женщины на диване обнаружили при тушении пожара, вспыхнувшем в жилом доме в Нижнекамске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании в доме № 245 по улице Менделеева пришло сегодня в 17.28 на единый номер вызова экстренных служб 112. На место по первому повышенному рангу пожара выехали сотрудники ПСЧ № 62. Они установили, что горят вещи и мебель в квартире на втором этаже.

Меньше пяти минут потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание. В квартире на диване было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины.

Площадь пожара составила 3 кв. метра. Причины возгорания и личность погибшей устанавливаются.



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