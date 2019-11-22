Две тысячи индюшек спасли пожарные добровольцы из пожара на агрофирме в РТ

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Две тысячи индюшек спасли пожарные добровольцы из пожара на агрофирме «Залесный» в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Работники сельхозпредприятия, увидев дым на крыше птичника, сразу же сообщили о нем пожарным. Первыми у агрофирмы оказались пожарные добровольцы ДПК «Большие Ключи».

Огнеборцы вместе с сотрудниками компании буквально в считанные минуты потушили пожар, тем самым сумев спасти 2 тыс. индюшек, которые находились в этот момент в птичнике.



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