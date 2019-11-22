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Татар-информ

22 ноября 2019, 22:36

ОбществоНаука и образование

На выставке в Казани презентуют книгу об автопробеге «Тотального диктанта»

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ОбществоНаука и образование

На выставке в Казани презентуют книгу об автопробеге «Тотального диктанта»

Команда «Тотального диктанта» совершила автопробег от Владивостока до Таллина.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Казани завтра, 23 ноября, пройдет выставка по итогам автопробега «Тотального диктанта 2019». На ней состоится презентация книги «Тотальные истории», посвященной автопробегу от Владивостока до Таллина, сообщают организаторы акции.

«Книга рассказывает о том, как живут и говорят "по-русски" в разных уголках России», – отмечается в сообщении.

Впервые команда «Тотального диктанта» совершила автопробег от Новосибирска до Владивостока в прошлом году. В этом году автопробег расширил свои границы. В частности, участники акции проехали 10 тыс. км из Владивостока до Таллина, чтобы передать статус столицы «Тотального диктанта». Маршрут проходил через 12 городов России, в том числе и через Казань.

В этом году 13 апреля «Тотальный диктант» писали более чем в 70 странах мира на шести континентах.

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