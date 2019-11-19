Владыка Феофан поклонился Минниханову за собор Казанской иконы Богородицы

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан назвал восстановление собора Казанской иконы Божией Матери в столь короткие сроки чудом. За это он поклонился Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Главное событие — это возрождение собора Казанской иконы Божией Матери. Кто говорит, что нет чудес? Когда Президент Республики Татарстан в День народного единства издает указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери на месте ее явления и строительство Болгарской духовной академии, то у многих возникает вопрос: "Ну и что? Указ есть, а сколько будет строиться?". Тогда еще с трудом верилось, хотя мы знали, что в Татарстане, особенно когда говорит Президент республики, слово не расходится с делом», — отметил Владыка Феофан.

Иногородние участники форума православной общественности сегодня посетили строительную площадку храма и были приятно удивлены, отметил глава Татарстанской митрополии.

«Как? За два года? И уже стоит собор, такой фундаментальный, такой величественный, такой красивый. Есть чудо, но чудо, когда есть добрая воля. Это чудо стало возможным благодаря сотрудничеству государства, общества, религиозных объединений и бизнеса. Здесь я вновь говорю Вам, Рустам Нургалиевич, низкий Вам поклон не только от тех, кто представляет православную общественность в этом зале, но и от тех, кто сейчас далек отсюда, но также благодарен сердцем и низко кланяется Вам», — сказал Владыка Феофан.

Затем Митрополит предложил Минниханову поучаствовать в выборах Президента РТ в 2020 году.

«В 2020 году, говорят, пойдет речь о лидере. Обращаюсь к вам, если вы, сидящие в зале, меня поддержите. Мы вас просим и делегируем, чтобы в следующий раз (через 2 года), когда будет собрание православной общественности, мы вновь за этим столом увидели нашего лидера, нашего замечательного Рустама Нургалиевича. Я считаю, что это будет благочестиво, на пользу и своевременно», — отметил владыка.

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