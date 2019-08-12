В Казани предложили создать Центр социального служения для помощи нуждающимся

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани необходимо создать Центр социального служения, который объединит усилия общественных организаций в реабилитации нуждающихся граждан. Об этом на пленарном заседании IV Форума православной общественности в Татарстане по итогам круглого стола «Татарстан — территория созидательного и перспективного межрелигиозного сотрудничества» сообщил епископ Елабужский и викарий Казанской епархии Иннокентий.

«Участники круглого стола считают, что необходимо объединить усилия по реабилитации духовного кормления нуждающихся граждан, в связи с чем заслуживает поддержки предложение социального отдела Казанской епархии Русской православной церкви — создание в столице Татарстана Центра социального служения, в рамках которого будет осуществляться деятельность по реализации и координации различных социальных проектов», — рассказал спикер.

Он также добавил, что для продвижения совместных проектов традиционных религиозных объединений необходимо активнее использовать культурные и научно-образовательные площадки, СМИ.

Форум православной общественности проходит в четвёртый раз и посвящён 440-летию обретения Казанской иконы Божией матери, одной из самых чтимых святынь в православном мире. Впервые событие было организовано в расширенном формате и включало в себя круглый стол «Татарстан — территория созидательного и перспективного межрелигиозного сотрудничества», работу по секциям и пленарное заседание.

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