Владыка Феофан назвал политику против абортов оружием народного самосохранения

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказал о своём отношении к запрету абортов. Свою позицию он озвучил на IV Форуме православной общественности в Казани.

«Где это видано, чтобы мы вот так губили детей? Пожалуй, все мы в президиуме из многодетных семей — и выросли, и благополучно живем. И никто по миру не пошел, а все счастливы и довольны. Надо не просто подписи собирать в защиту противоабортной деятельности, а понять, что это наше оружие нашего самосохранения», — заявил владыка Феофан.

Сила России, по его мнению, зависит от демографической ситуации в стране.

«Будет у нас народ, будет заселена наша земелька, и мы будем ещё более сильной, крепкой и великой страной. Не надо никому мечтать сунуться, потому что есть кому сказать „Нельзя!“, мы сами здесь справляемся на нашей родной земле», — считает глава Татарстанской митрополии.

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