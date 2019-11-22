Под суд пойдет бизнесмен из Бугульмы, который взял в кредит 52 млн и сбежал

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Под суд пойдет 50-летний генеральный директор предприятия из Бугульмы, который, обманув банк, взял в кредит 52 млн рублей и сбежал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установило следствие, в 2011-м году 50-летний гендиректор одного из предприятий Бугульмы предоставил в банк ложные данные о финансовом положении фирмы и получил в кредит 52 млн рублей.

В 2012 году бизнесмен скрылся и его объявили в федеральный розыск. Задержать предпринимателя удалось лишь спустя семь лет, в сентябре 2019 года.

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Незаконное получение кредита». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.



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