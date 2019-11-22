Митрополит Феофан поблагодарил Шаймиева за возрождение собора Казанской Богоматери

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поблагодарил Минтимера Шаймиева за помощь в воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери и отметил, что благодаря труду первого Президента РТ народы Татарстана идут к благу и процветанию. Слова благодарности митрополит сказал на пленарном заседании Форума православной общественности.

«Минтимер Шарипович, ваши дела идут всегда впереди вас. Вы были, есть и будете тем путем, который ведет Татарстан и народ, населяющий Татарстан, независимо от национальной, религиозной, культурной и этнической принадлежности к одному — к благу и процветанию», — сказал владыка.

К восстановительной работе над собором Казанской иконы Божией Матери присоединились большие и малые компании, власть и простые люди — это является символом величия республики, подчеркнул митрополит.

«Собор через благодатное озарение Богоматери укрепляет дух народа, и, если хотите, возвеличивает Казань и Татарстан», — подытожил митрополит.

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