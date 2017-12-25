На «Черном озере» начали заливать каток

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В парке «Черное озеро» начали заливать каток, на сегодняшний день работники установили бортики и готовят ледовое поле, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перед заливкой также были проведены подготовительные работы — искусственный водоем был осушен, а его дно очищено. Планируется, что каток начнет работу в ближайшее время — день открытия будет зависеть от погоды.

После открытия здесь будет работать прокат коньков. Вчера в парке имени Горького открылся каток «Трудовые резервы».

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