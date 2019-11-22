Ансамбль Балтасинского района РТ получил Гран-при фестиваля учащихся воскресных школ

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Фольклорный ансамбль «Инвожо» Средне-Кушкетской школы Балтасинского района Татарстана получил Гран-при фестиваля учащихся воскресных школ. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

В Казани состоялся гала-концерт фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования РТ. Зональные этапы фестиваля проходили в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. «На фестиваль поступило более 115 заявок. Участие в зональных турах приняли более тысячи ребят из 26 районов», – отмечается в сообщении министерства.

Участники мероприятия были поделены на разные возрастные группы: 1 – 4-е, 5 – 8-е и 9 – 11-е классы. Фестиваль проводится по таким номинациям, как хореография, вокал и народное творчество.

Конкурс направлен на реализацию госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 – 2022 годы».

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