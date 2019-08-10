Минниханов вручил госнаграды священнослужителям на православном форуме в Казани

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды священнослужителям на IV форуме православной общественности в Казани.

«За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия награжден медалью ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“ протоиерей Владимир Самойленко, секретарь Казанского епархиального управления», — объявили на церемонии награждения.

Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» получили настоятель Богородицкого мужского монастыря Марк Виленский, настоятель Свято-Вознесенского Архиерейского подворья в Набережных Челнах Андрей Дубровин и настоятель храма во имя Пресвятой Троицы села Чистопольские Выселки Андрей Рыбочкин.

Рустам Минниханов также вручил благодарности Президента Татарстана.

Форум православной общественности проходит в четвёртый раз и посвящён 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери, одной из самых чтимых святынь в православном мире. Впервые событие было организовано в расширенном формате и включало в себя круглый стол «Татарстан — территория созидательного и перспективного межрелигиозного сотрудничества», работу по секциям и пленарное заседание.

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