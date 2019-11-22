В Казани вернули на место восстановленный памятник революционеру Григорию Орджоникидзе

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В сквер на улице Белинского вернули памятник советскому государственному и партийному деятелю, революционеру Григорию Орджоникидзе, об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Старый монумент из гипса являлся основным композиционным элементом сквера, однако был демонтирован в 2016 году.

Осенью прошлого года в ходе осмотра территории микрорайона Соцгород Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил двор дома № 5 по улице Белинского и предложил восстановить памятник видному советскому государственному деятелю из более долговечного материала и установить его на прежнем месте.

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