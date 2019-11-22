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Татар-информ

22 ноября 2019, 21:48

Здоровье и среда

Самым многочисленным нарушением в «Меркурии» стало оформление просроченной продукции

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Здоровье и среда

Самым многочисленным нарушением в «Меркурии» стало оформление просроченной продукции

В Татарстане продукция с истекшим сроком годности направлялась в магазины розничной торговли.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане с помощью системы «Меркурий» с начала 2019 года выявлено более 200 нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. Самым распространенным нарушением является оформление электронных документов на просроченную пищевую продукцию, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РТ.

В ноябре было допущено несколько нарушений, связанных с оформлением продукции, срок годности которой истек. «"Казань Милк" оформил документы на солянку домашнюю, срок годности истек 16 октября 2019 года. "Ядринмолоко" оформило документы на сметану, ее срок годности истек 27 октября. ИП Зартдинов А. А. оформил документы на колбасу п/к “Фатиха халяль”, срок годности истек 16 октября. Для них регистрация в системе приостановлена на три месяца», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Просроченная продукция направлялась в магазины розничной торговли. Поставщикам были отправлены письма для ее изъятия из оборота. После проверки в торговых точках продукция в реализации не обнаружена.

С начала текущего года управление приостановило деятельность 43 уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения. В отношении двух государственных ветеринарных врачей возбуждены дела об административных правонарушениях. 

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