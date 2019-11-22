На трассе в РТ внедорожник влетел в груженный паллетами «КАМАЗ», водитель в больнице

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане внедорожник влетел в груженный паллетами «КАМАЗ», водитель иномарки в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы происшествия.

Сегодня днем на повороте к селу Большая Атня водитель внедорожника «Рено» на скорости влетел в заднюю часть «КАМАЗа», который перевозил деревянные паллеты.

«Водителя иномарки достали из салона и уложили на землю. У него было разбито лицо. Медики "скорой" осмотрели пострадавшего и забрали в больницу», – рассказали агентству свидетели аварии.

Причины ДТП устанавливаются.

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