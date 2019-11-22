В Казани три 18-летние девушки попали в больницу, отравившись дома угарным газом

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Казани три 18-летние девушки попали в больницу с отравлением угарным газом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 15.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 от дежурного врача 7-й горбольницы поступило сообщение, что на третьем этаже дома № 55а по улице Ершова три 18-летние девушки отравились окисью углерода (угарный газ)», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Всех пострадавших доставили в 7-ю горбольницу. Причина происшествия устанавливается.

В МЧС Татарстана напоминают, что самые распространенные источники угарного газа – это неисправные плиты (газовые, масляные), нагреватели в бассейнах, газовые приборы и т. д. Забитая вентиляция и трубы, недостаточный доступ свежего воздуха, трещины в печах могут привести к скоплению угарного газа в помещениях.



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