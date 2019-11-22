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Татар-информ

22 ноября 2019, 17:20

Общество

Айдар Салимгараев: У государственных газет и частных татарских изданий проблемы общие

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Общество

Айдар Салимгараев: У государственных газет и частных татарских изданий проблемы общие

Фото: Рамиль Гали

В Союзе журналистов Татарстана обсудили будущее татарской печати.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Сегодня в Союзе журналистов Татарстана главные редакторы татарских СМИ и частных интернет-изданий, татарские блогеры за круглым столом обсудили проблемы будущего татарской печати и искали пути их решения. 

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев определил цель данной встречи как совещание по вопросам дальнейшей работы для сохранения татарского языка. Как отметил руководитель агентства, такие задачи поставлены и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

«Государственные газеты или частное издание — проблемы все равно общие», — отметил Айдар Салимгараев. Он призвал говорить о проблемах открыто. 

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов рассказал о вопросах, стоящих перед татарской печатью: это и подготовка национальных кадров, и будущее татарской прессы, вопросы распространения изданий через почту, и, главное — уменьшение татароязычной аудитории.

«Определяя проблемы, я надеюсь, что мы найдем пути их решения», — сказал Аминов. 

О чем еще говорили за круглым столом — читайте в электронной газете «Интертат».

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