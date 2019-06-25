Рустам Минниханов назвал собор Казанской иконы Богоматери общенародным проектом

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал восстановление собора Казанской иконы Божией Матери общенародным проектом. С этими словами он обратился к участникам Форума православной общественности РТ.

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что лейтмотивом деятельности Татарстанской митрополии РПЦ на протяжении последних лет стало возрождение собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Благодаря совместным усилиям и неоценимому вкладу республиканского фонда „Возрождение“ всемирная известность собора практически повсюду и на нем уже установлены освященные кресты», — сказал Президент РТ.

Он выразил надежду, что уже в скором времени храм предстанет перед всем миром в своем первоначальном великолепии.

«Этот общенародный проект, осуществленный одновременно со строительством Болгарской исламской академии, является одним из ярких примеров проводимого республикой курса на восстановление исторических памятников и укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — отметил Рустам Минниханов.

По его мнению, символично, что форум этого года приурочен к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери, одной из самых чтимых святынь в православном мире. Впервые он проходил в расширенном формате и включал в себя круглый стол и работу по секциям. Это отметил и Президент РТ.

«Отрадно, что нынешний форум проходит в более содержательной форме. Важным событием стало проведение его в рамках межрелигиозного круглого стола, где обсуждались вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в сфере социального служения, культуры, популяризации традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни, укрепления патриотизма и гражданственности, профилактики радикализма и экстремизма», — заметил Рустам Минниханов.

Участниками форума стали 650 человек: православные священнослужители, приходские активисты, меценаты-благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры, образования и науки.

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