WORLDSKILLS - 2019

Динара Прокопьева

22 ноября 2019, 17:08

Рустам Минниханов назвал собор Казанской иконы Богоматери общенародным проектом

Рекомендуем

Рустам Минниханов назвал собор Казанской иконы Богоматери общенародным проектом

Фото: архив/Михаил Захаров

Президент РТ надеется, что скоро храм предстанет перед всем миром в первоначальном великолепии.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал восстановление собора Казанской иконы Божией Матери общенародным проектом. С этими словами он обратился к участникам Форума православной общественности РТ.

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что лейтмотивом деятельности Татарстанской митрополии РПЦ на протяжении последних лет стало возрождение собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Благодаря совместным усилиям и неоценимому вкладу республиканского фонда „Возрождение“ всемирная известность собора практически повсюду и на нем уже установлены освященные кресты», — сказал Президент РТ.

Он выразил надежду, что уже в скором времени храм предстанет перед всем миром в своем первоначальном великолепии.

«Этот общенародный проект, осуществленный одновременно со строительством Болгарской исламской академии, является одним из ярких примеров проводимого республикой курса на восстановление исторических памятников и укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — отметил Рустам Минниханов.

По его мнению, символично, что форум этого года приурочен к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери, одной из самых чтимых святынь в православном мире. Впервые он проходил в расширенном формате и включал в себя круглый стол и работу по секциям. Это отметил и Президент РТ.

«Отрадно, что нынешний форум проходит в более содержательной форме. Важным событием стало проведение его в рамках межрелигиозного круглого стола, где обсуждались вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в сфере социального служения, культуры, популяризации традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни, укрепления патриотизма и гражданственности, профилактики радикализма и экстремизма», — заметил Рустам Минниханов.

Участниками форума стали 650 человек: православные священнослужители, приходские активисты, меценаты-благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры, образования и науки.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани вернули на место восстановленный памятник революционеру Григорию Орджоникидзе
Новости дня
18:06
Менделевич: Дистанционный контроль повысит охват, но снизит качество медосмотра

Депутат прокомментировал инициативу Минздрава, который предлагает проверять здоровье работников с помощью телемедицины.

18:04
Митрополит Феофан поблагодарил Шаймиева за возрождение собора Казанской Богоматери

Владыка отметил, что первый Президент РТ ведет народ республики к благу и процветанию.

17:44
В Казани вернули на место восстановленный памятник революционеру Григорию Орджоникидзе

Старый монумент из-за аварийного состояния был демонтирован в 2016 году.

17:38
Минниханов вручил госнаграды священнослужителям на православном форуме в Казани

Президент Татарстана поблагодарил участников форума за вклад в сохранение мира в республике.

17:35
На трассе в РТ внедорожник влетел в груженный паллетами «КАМАЗ», водитель в больнице

ДТП произошло сегодня днем на повороте к селу Большая Атня.

17:20
Айдар Салимгараев: У государственных газет и частных татарских изданий проблемы общие

В Союзе журналистов Татарстана обсудили будущее татарской печати.

17:15
В Казани три 18-летние девушки попали в больницу, отравившись дома угарным газом

Все пострадавшие с диагнозом «токсическое отравление окисью углерода» находятся в 7-й горбольнице.

17:08
Рустам Минниханов назвал собор Казанской иконы Богоматери общенародным проектом

Президент РТ надеется, что скоро храм предстанет перед всем миром в первоначальном великолепии.

16:56
АСВ исполнит требования более 40% кредиторов ТФБ за счет вливания 1,6 млрд рублей

Дополнительные средства удалось привлечь благодаря распродаже имущества банка и работе с должниками, отметили в АСВ.

16:47
В Казани будут судить жителя Владивостока, который в Сети продавал икру и деликатесы

Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 2,5 миллиона рублей.

16:40
Школьники Татарстана приглашаются к участию в конкурсе проектов центра «Сириус»

Победители и призеры поедут в образовательный центр для участия в научно-технологической программе «Большие вызовы».

16:40
Альфа-Банк создал единую коммуникационную команду
16:29
Миссия музыкотерапии: в Казани состоялись концерты «Дети — детям: музыка наших сердец»

Воспитанники фонда Владимира Спивакова из Башкортостана впервые выступили столице Татарстана.

16:17
Пожар полностью уничтожил балкон жилого дома в Набережных Челнах

Площадь возгорания составила 12 кв. метров.

16:10
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги конкурса социальных предпринимателей
16:10
Сто человек из разных регионов России станут участниками проекта фонда «Ярдэм»

Республиканский проект по социальной адаптации людей с ОВЗ стал победителем гранта Президента РФ.

16:03
Онлайн-голосование за участников Детского Евровидения стартует сегодня вечером

Россию в этом году будут представлять Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел, которые споют дуэтом.

15:55
Александр Гацкан: В «Спартаке» Бердыев бы стабильно боролся за Лигу чемпионов

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» считает Курбана Бердыева топ-тренером.

15:46
Минниханов и Якушев обсудили реализацию в РТ нацпроекта «Жилье и городская среда»

Встреча Президента РТ и главы Минстроя РФ состоялась в рамках рабочей поездки Рустама Минниханова в Москву.

15:34
Сборная России сыграет два матча дома на групповом этапе Евро-2020
15:14
Эксперт: «Зенит» забьёт «Рубину» два безответных гола

По мнению Александра Бубнова, питерский клуб выиграет в Казани со счетом 0:2.

15:00
Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны РФ

В рамках научно-практической конференции в Москве прошло чествование представителей федеральных органов исполнительной власти и организаций.

14:56
Стала известна дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

16 декабря пройдет вручение наград лауреатам и победителям фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО.

14:45
Внедорожник вылетел с трассы в РТ и протаранил станцию ТО, пострадали два человека

Авария произошла сегодня около пяти часов утра в Высокогорском районе РТ.

14:44
Экс-чиновник из Казани признался, что стал летать бизнес-классом благодаря жене Нюше

На страницах своего Instagram`a Игорь Сивов заявил, что у каждого человека есть выбор, который ведет к желаемому.

События