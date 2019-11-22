Прием заявок на конкурс президентских грантов завершится 25 ноября

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В предстоящий понедельник, 25 ноября, в 23.30 по московскому времени завершается прием заявок на конкурс грантов Президента РФ, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

«Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что всю документацию к конкурсу и подробные условия участия можно найти на сайте Фонда президентских грантов в соответствующем разделе. Также тем, кто хочет принять участие, рекомендуется пройти бесплатный онлайн-курс из 10 уроков по ссылке.

В результате проведения двух предыдущих конкурсов президентскую поддержку получили около 3,8 тыс. проекта.

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