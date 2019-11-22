АСВ исполнит требования более 40% кредиторов ТФБ за счет вливания 1,6 млрд рублей

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено довести число удовлетворенных требований кредиторов ТФБ с 37,9% до 40,2%. На эти выплаты направят дополнительные 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба агентства.

Там отметили, что новые средства удалось найти благодаря продаже имущества лопнувшего банка и выплатам со стороны должников кредитной организации.

«Агентство сообщает об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов Банка (далее — Реестр), с 37,95% до 40,27% суммы установленных требований», — говорится в сообщении на сайте АСВ.

Также в тексте указано, что заседание арбитража, на котором рассмотрят отчет конкурсного управляющего, состоится в феврале 2020 года.

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