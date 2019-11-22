В Казани будут судить жителя Владивостока, который в Сети продавал икру и деликатесы

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Казани будут судить жителя Владивостока, который в 2018 году через соцсети продавал морские деликатесы и икру. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2018-м году 32-летний Михаил Полозун купил в Приморском крае, а затем привез в Татарстан морепродукты и черную икру. Продавать дорогостоящие деликатесы он решил через соцсети.

8 августа прошлого года оперативники купили у Полозуна за 15 тыс. рублей полкило черной икры. Деликатес был передан на экспертизу, которая установила, что икра – белужья. По закону, вылов и продажа ценных пород осетровой рыбы, к которым относится белуга, категорически запрещен.

Через 4 месяца во время очередной «закупки» Полозуна задержали. При обыске в его квартире полицейские обнаружили порядка 800 кг различных морских деликатесов и 57 банок красной и 16 полукилограммовых банок с черной икрой.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международным договором РФ».

На данный момент Полозун находится под подпиской о невыезде, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в августе прошлого года в Казани задержали двоих жителей Владивостока, которые через соцсети продавали икру и морские деликатесы.





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