В предстоящие выходные в Татарстане сохранится холодная погода без осадков

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Из-за мощного арктического антициклона с рекордно высоким атмосферным давлением в Татарстане установилась очень холодная малооблачная погода. Ожидается, что такая ситуация сохранится и в предстоящие выходные, и в начале новой недели, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

«Сегодня днем Татарстан располагается на периферии антициклона. Температуры воздуха в полдень составили -6..-9 градусов», — отмечается в сообщении.

В субботу и воскресенье ожидаются понижения температур ночью до -8..-14 градусов (при прояснениях до -19 градусов). Днем столбик термометра будет показывать от -5 до -10 градусов. Осадки маловероятны.

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