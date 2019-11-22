Менделевич: Дистанционный контроль повысит охват, но снизит качество медосмотра

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич считает, что предложение Минздрава проверять здоровье работников с помощью телемедицины повысить охват и снизит стоимость услуги. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«В рамках пилотного проекта Минздраву необходимо четко мониторить качество работы и оценить все преимущества и недостатки. Вместе с тем, есть вопрос цены оборудования и того, как оно должно быть стандартизировано, какие медицинские инструменты и технологии Минздрав одобрил для проведения онлайн медосмотра — здесь пока до конца не ясно, и вопрос должен быть проработан», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что ведомство предлагает заменить очные медицинские осмотры для ряда работников дистанционными. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

В настоящее время, в соответствии с требованиями Трудового кодекса, часть работодателей должна организовывать для своих работников предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

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