В открытом первенстве Казани по регби-7 примут участие свыше 20 команд со всей России

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В это воскресенье, 24 ноября, в столице РТ стартует открытое городское первентсво по регби-7, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона соберутся 25 команд юниорок и юниоров из Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Зеленограда, Долгопрудного, Чебоксар, Кирова, Пензы, Ижевска, Ульяновска. Среди них — воспитанники СШ «Спектр» и Республиканской спортшколы олимпийского резерва «Динамо».

Команды будут соревноваться в 3 возрастных категориях — 2002-2003, 2004-2005 и 2007-2008 г. д. Турнир начнется в 8 часов утра, а церемония награждения — в 5 часов вечера.

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