Пожар полностью уничтожил балкон жилого дома в Набережных Челнах

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). На балконе жилого дома № 59/12 в Набережных Челнах произошел пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 59/12 горит балкон», – уточнили в МЧС.
На место оперативно прибыли представители экстренных служб: пожарные и медики скорой помощи.
Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем. Площадь пожара составила 12 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.