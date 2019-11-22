Пожар полностью уничтожил балкон жилого дома в Набережных Челнах

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). На балконе жилого дома № 59/12 в Набережных Челнах произошел пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 59/12 горит балкон», – уточнили в МЧС.

На место оперативно прибыли представители экстренных служб: пожарные и медики скорой помощи.

Огнеборцам удалось оперативно справиться с огнем. Площадь пожара составила 12 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.





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