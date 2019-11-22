Миссия музыкотерапии: в Казани состоялись концерты «Дети — детям: музыка наших сердец»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Воспитанники фонда Владимира Спивакова из Башкортостана впервые выступили в столице Татарстана с концертом «Дети — детям: музыка наших сердец».

Участники фонда сыграли два концерта в Казани: в интернате Дербышек и в детской музыкальной школе № 6.

«Я рада приветствовать в нашей школе гостей из уфимского фонда Спивакова. Я надеюсь, что такие выступления пройдут у нас не в последний раз, потому что это серьезная практика в том числе и для наших учеников», — сказала директор музыкальной школы Елена Разрывина.

В концертной программе выступили пять лауреатов международных и всероссийских конкурсов: Линара Каипова (гитара), Александр Зайцев (флейта), Ирина Галеева (фортепиано), Милена Зубаерова (скрипка), Лилия Гареева (вокал), а также четыре воспитанника музыкальной школы.

«Мне приятно каждый раз приезжать в Казань, и в этот раз мы приехали с миссией культуры и музыкотерапии для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также нам приятно делиться опытом с нашими коллегами из музыкальной школы. Мне приятно, что Казань всегда с нами и показывает замечательные результаты», — отметил директор благотворительного фонда Владимира Спивакова Республики Башкортостан и заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.

Концертмейстером мероприятия стала преподаватель Среднего специального музыкального колледжа Бэла Фатыхова-Аюпова.

«В эти дни мы прибыли с визитом в столицу Татарстана и дали два благотворительных концерта. Надеюсь, оба они понравились зрителям, ведь сами артисты получают удовлетворение от своей игры и реакции зрительного зала», — поделился заместитель директора благотворительного фонда Владимира Спивакова Владимир Амиров.

Благотворительный проект «Дети — детям: музыка наших сердец» проводится в Башкортостане в честь 100-летия образования РБ. В проекте участвуют молодые музыканты, которые выступают для своих сверстников, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Концерты прошли у нас хорошо. Я сыграла „Русский танец“ Чайковского в приложении „Лебединого озера“», — поделилась скрипачка Милена Зубаерова.

Организатор проекта — Благотворительный фонд содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Республике Башкортостан. Проект реализуется благодаря гранту Президента Российской Федерации.

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