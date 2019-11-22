Онлайн-голосование за участников Детского Евровидения стартует сегодня вечером

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Сегодня вечером откроется первый этап голосования за участников конкурса «Детское Евровидение — 2019», сообщают организаторы.

Россию в этом году будут представлять Татьяна Меженцева и победитель проектов «Ты супер!» и «Детская Новая волна» Ооржак Денберел, которые споют дуэтом. По правилам конкурса в этом году каждая страна может голосовать за себя.

«Голосовать за маленьких участников от России с 22 ноября с 22.00 до 24 ноября 16.55 можно на официальном сайте конкурса», — говорится в сообщении.

Конкурс состоится 24 ноября в городе Гливице (Польша) и будет транслироваться в прямом эфире на каналах «Карусель» и «НТВ» в 18.00.

Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

«Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие исполнители в возрасте до 15 лет из стран, которые входят в Европейский вещательный союз.

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