Школьники Татарстана приглашаются к участию в конкурсе проектов центра «Сириус»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Школьники Татарстана 7 – 11-х классов приглашаются к участию во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Для участия в конкурсе до 1 марта 2020 года необходимо подать заявку на сайте konkurs.sochisirius.ru. «В этом году обязательной стала регистрация всех участников конкурса, начиная с первого этапа. Подать можно только одну заявку на конкретное направление и трек», – говорится в сообщении министерства.

Школьники могут заявиться на такие направления, как «Агропромышленные и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Когнитивные исследования», «Космические технологии», «Нанотехнологии», «Освоение Арктики и Мирового океана», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность».

Конкурсный отбор будет региональным и дистанционным. Региональный трек пройдет очно – в регионах-участниках, а дистанционный – заочно для школьников остальных регионов, а также для тех учащихся, тематика проекта которых не совпадает с направлениями очного конкурса в регионе.

Заключительный этап конкурса будет состоять из двух туров, которые включают выполнение задания от экспертных комиссий и индивидуальное собеседование. Итоги конкурса объявят 15 мая 2020 года.

Конкурс, организованный центром «Сириус», состоится уже в пятый раз. Победители и призеры примут участие в научно-технологической программе «Большие вызовы», которая пройдет в образовательном центре в июле следующего года.

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