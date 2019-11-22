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Татар-информ

22 ноября 2019, 16:10

Общество

Сто человек из разных регионов России станут участниками проекта фонда «Ярдэм»

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Общество

Сто человек из разных регионов России станут участниками проекта фонда «Ярдэм»

Фото: пресс - службы фонда " Ярдэм"

Республиканский проект по социальной адаптации людей с ОВЗ стал победителем гранта Президента РФ.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). 20 ноября в шатре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» состоялась пресс-конференция, посвященная началу реализации социального проекта «Поддержим друг друга», сообщает пресс-служба фонда. Напомним, проект стал победителем второго конкурса президентских грантов.

В пресс-конференции приняли участие реабилитанты курсов, партнеры проекта, представители общественных организаций и др.

Президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов рассказал, что соцпроект «Поддержим друг друга» реализуется в условиях софинансирования — с использованием гранта Президента и за счет собственных средств фонда. Бюджет составил более 8,5 млн рублей. Финансирование проекта по гранту Президента РФ официально стартует с ноября 2019 года и завершится в декабре следующего года.

На средства планируется провести обучение и реабилитацию пяти групп — всего 100 человек из разных регионов страны. Все необходимые условия во время курсов — питание, проживание, прохождение программы обучения и другие виды помощи для участников — предоставляются на безвозмездной основе, подчеркнул Исмагилов. 

Значительную часть гранта направят на специализированное оборудование для физической реабилитации и материальное оснащение центра, а также частичную оплату труда сотрудникам и приобретение медикаментов. Кроме того, благодаря ему приобретут спецсредства для гигиенических процедур, оборудуют комнаты бактерицидными рециркуляторами и обновят спальные места.

Одним из планов является создание соцпарка, который подойдет для посетителей всех возрастов. 

«В рамках проекта уже начат процесс установки световых инсталляций с изображением логотипа проекта, со слоганами, привлекающими внимание, кратким описанием, указанием QR-кода со ссылкой на более подробную информацию», — рассказал президент фонда.

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