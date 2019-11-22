Александр Гацкан: В «Спартаке» Бердыев бы стабильно боролся за Лигу чемпионов

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Бывший игрок «Рубина» и «Ростова», ныне защищающий цвета «Крыльев Советов», Александр Гацкан назвал Курбана Бердыева тренером топ-уровня и заявил, что в случае прихода специалиста в московский «Спартак», красно-белые бы стабильно боролись за место в Лиге чемпионов.

«Если бы Бердыев пришел в „Спартак“, я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в „Спартаке“ — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов», — заявил Гацкан в интервью изданию sport24.ru.

Напомним, что сейчас интерес к кандидатуре Курбана Бердыева проявляет ФК «Сочи», который на днях уволил с поста главного тренера Александра Точилина.

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