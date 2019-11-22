Минниханов и Якушев обсудили реализацию в РТ нацпроекта «Жилье и городская среда»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым в Москве, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Рустама Минниханова в Москву.

«Обсуждались вопросы реализации в Татарстане национального проекта „Жилье и городская среда“ — состояние дел в строительной отрасли республики в целом, перспективные инвестиционные проекты», — говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы подготовки к предстоящему заседанию рабочей группы Государственного совета РФ по вопросам улучшения жилищных условий граждан и формирования комфортной городской среды. Мероприятие пройдет в начале декабря в Москве под председательством вице-премьера России Виталия Мутко.

Президент Татарстана является руководителем рабочей группы Госсовета России по вопросам улучшения жилищных условий граждан и формирования благоприятной городской среды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны РФ.

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