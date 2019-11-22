Сборная России сыграет два матча дома на групповом этапе Евро-2020

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в УЕФА прошла жеребьевка, которая определила хозяев поля в матчах группового раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В группе В, где уже точно сыграют Россия, Дания и Бельгия, решалось, какая из двух команд-хозяек чемпионата (Россия или Дания) сыграет все три матча группового этапа дома.

По итогам жеребьевки определилось, что этой командой станет сборная Дании. Таким образом, игра Дания – Россия состоится в Копенгагене.

Россияне сыграют в Санкт-Петербурге со сборной Бельгии, а также с третьим соперником по группе. Это будет Уэльс или Финляндия, что окончательно определится 30 ноября во время финальной жеребьевки.

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