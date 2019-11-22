Педагог Лениногорского района победила во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Лениногорского района РТ стала победителем номинации всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», сообщает Минобрнауки РТ.

«В номинации “Естественно-научная” победителем стала Альбина Даулетшина. Она выиграла в конкурсе после финальных испытаний», – говорится в сообщении министерства.

В финале приняли участие 69 педагогов из 35 регионов России. Этап состоял из двух туров. В частности, конкурсанты поучаствовали в открытом занятии, импровизированном конкурсе на владение универсальными компетенциями, выполнили задания на применение образовательных и педагогических технологий и разрешение педагогической ситуации.

Финальный этап всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» завершился 21 ноября в Пензе. Абсолютным победителем конкурса признана директор по развитию музея-макета «Петровская Акватория» Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга.

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