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Татар-информ

22 ноября 2019, 19:48

Наука и образование

Педагог Лениногорского района победила во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

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Наука и образование

Педагог Лениногорского района победила во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

Финал конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования прошел в Пензе.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Лениногорского района РТ стала победителем номинации всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», сообщает Минобрнауки РТ.

«В номинации “Естественно-научная” победителем стала Альбина Даулетшина. Она выиграла в конкурсе после финальных испытаний», – говорится в сообщении министерства.

В финале приняли участие 69 педагогов из 35 регионов России. Этап состоял из двух туров. В частности, конкурсанты поучаствовали в открытом занятии, импровизированном конкурсе на владение универсальными компетенциями, выполнили задания на применение образовательных и педагогических технологий и разрешение педагогической ситуации.

Финальный этап всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» завершился 21 ноября в Пензе. Абсолютным победителем конкурса признана директор по развитию музея-макета «Петровская Акватория» Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга.  

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