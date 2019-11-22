WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 ноября 2019, 15:00

Официальная хроника

Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны РФ

Рекомендуем

Официальная хроника

Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны РФ

Фото: tatarstan.ru

В рамках научно-практической конференции в Москве прошло чествование представителей федеральных органов исполнительной власти и организаций.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в V межведомственной научно-практической конференции, посвященная обсуждению системы межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в сфере обороны страны, которая проходит в Москве, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

V Межведомственная научно-практическаяконференция &quot;Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации&quot;.Принимает участие Президент Республики ТатарстанР.Н.Минниханов.

Во время пленарной части конференции участники рассмотрели вопросы совершенствования организационных и технических основ системы межведомственного взаимодействия в интересах обороны страны. Также прошло вручение медалей представителям федеральных органов исполнительной власти и профильным организациям. 

V Межведомственная научно-практическаяконференция &quot;Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации&quot;.Принимает участие Президент Республики ТатарстанР.Н.Минниханов.

«В частности, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов был награжден ведомственной медалью Минобороны России "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации"», — передает пресс-служба.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов и Якушев обсудили реализацию в РТ нацпроекта «Жилье и городская среда»
Новости дня
16:29
Миссия музыкотерапии: В Казани состоялись концерты «Дети — детям: музыка наших сердец»

Воспитанники фонда Владимира Спивакова из Башкортостана впервые выступили столице Татарстана.

16:17
Пожар полностью уничтожил балкон жилого дома в Набережных Челнах

Площадь возгорания составила 12 кв. метров.

16:10
Сто человек из разных регионов России станут участниками проекта фонда «Ярдэм»

Республиканский проект по социальной адаптации людей с ОВЗ стал победителем гранта Президента РФ.

16:03
Онлайн-голосование за участников Детского Евровидения стартует сегодня вечером

Россию в этом году будут представлять Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел, которые споют дуэтом.

15:55
Александр Гацкан: В «Спартаке» Бердыев бы стабильно боролся за Лигу чемпионов

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» считает Курбана Бердыева топ-тренером.

15:46
Минниханов и Якушев обсудили реализацию в РТ нацпроекта «Жилье и городская среда»

Встреча Президента РТ и главы Минстроя РФ состоялась в рамках рабочей поездки Рустама Минниханова в Москву.

15:34
Сборная России сыграет два матча дома на групповом этапе Евро-2020
15:14
Эксперт: «Зенит» забьёт «Рубину» два безответных гола

По мнению Александра Бубнова, питерский клуб выиграет в Казани со счетом 0:2.

15:00
Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны РФ

В рамках научно-практической конференции в Москве прошло чествование представителей федеральных органов исполнительной власти и организаций.

14:56
Стала известна дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

16 декабря пройдет вручение наград лауреатам и победителям фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО.

14:45
Внедорожник вылетел с трассы в РТ и протаранил станцию ТО, пострадали два человека

Авария произошла сегодня около пяти часов утра в Высокогорском районе РТ.

14:44
Экс-чиновник из Казани признался, что стал летать бизнес-классом благодаря жене Нюше

На страницах своего Instagram`a Игорь Сивов заявил, что у каждого человека есть выбор, который ведет к желаемому.

14:34
С 1 января татарстанцы смогут получать на госуслугах разрешение на строительство

Возможность оформления документа в режиме онлайн планируют предоставить юрлицам.

14:27
«Мы принимаем вызов»: Фаттахов высказался о проблемах подростковой преступности в РТ

Глава Минмолодежи отметил, что вопрос подростковой преступности один из самых сложных и его нужно решать вместе с профессионалами.

14:26
До конца года Татарстан обучит цифровым навыкам тысячу человек

Например, жители республики смогут научиться продвижению в соцсетях.

14:18
Глава Минтранса РТ заявил о готовности встретиться с казанскими перевозчиками

Расчеты на компенсацию предоставляют органы местного самоуправления, на основании которых перечисляется заявленная сумма, отметили в министерстве.

14:06
Минцифры РТ придумало, как ускорить взаимодействие МФЦ и Пенсионного фонда

Ведомство работает над тем, чтобы жителям республики не пришлось приносить в ПФР оригиналы документов.

14:00
В Лениногорске заселят соципотечный дом с опорным пунктом полиции на цокольном этаже

В девятиэтажной новостройке по улице Достоевского, 18 будут проживать работники группы компании «Татнефть».

13:54
Михаил Щелкунов: За экстремизм в Интернете нужно привлекать авторов постов

Интернет таит много угроз для детей и подростков из Татарстана, считает директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

13:44
В следующем году Минцифры РТ попросит «белых хакеров» взломать сайт госуслуг

Конкурс для ИТ-специалистов призван найти недостатки и уязвимости татарстанского сайта.

13:40
Минцифры РТ запустит сервис, ускоряющий обработку заявлений на открытие компании

Сейчас процесс занимает от 14 рабочих дней, поскольку заявления со всей республики одновременно отправляют в ФНС в Казани.

13:38
Производители снюса должны нести штрафы выше объема прибыли, считает Менделевич

Депутат Госдумы уверен, что употребление никотина в любой форме должно быть запрещено законодательством.

13:37
Советник по торговым вопросам посольства США высоко оценил кадры в Татарстане

Визит в столицу Татарстана оказался первым для дипломата выездом за пределы Москвы.

13:32
Татарстанские поисковики передадут восстановленный бомбардировщик Пе-2 в Нацмузей РТ

Машина станет первой в республике, воссозданной из обломков боевых Пе-2, отметили организаторы проекта.

13:19
Мухаметшин поздравил с вручением госнаград летчиков-героев Юсупова и Мурзина

Владимир Путин в Кремле вручил пилотам звезды Героев России.

События