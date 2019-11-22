Рустама Минниханова наградили ведомственной медалью Минобороны РФ

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в V межведомственной научно-практической конференции, посвященная обсуждению системы межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в сфере обороны страны, которая проходит в Москве, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во время пленарной части конференции участники рассмотрели вопросы совершенствования организационных и технических основ системы межведомственного взаимодействия в интересах обороны страны. Также прошло вручение медалей представителям федеральных органов исполнительной власти и профильным организациям.

«В частности, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов был награжден ведомственной медалью Минобороны России "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации"», — передает пресс-служба.

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