Экс-чиновник из Казани признался, что стал летать бизнес-классом благодаря жене Нюше

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Бывший сотрудник мэрии Казани Игорь Сивов рассказал, почему стал летать бизнес-классом. По его словам, на этот шаг он пошел благодаря своей жене – певице Нюше.



На страницах своего Instagram`a он заявил, что у каждого человека есть выбор, который ведет к желаемому.



«Не забывайте, каждый ваш выбор, будь то в пользу Mercedes S class или отечественной Лады, бизнеса или эконома – это энергия. Каждый ваш выбор ведет вас к желаемому. Только благодаря своей жене я в корне переосмыслил все, что связанно с полетами, путешествиями и другими передвижениями», – написал Сивов.



Мужчина признался, что ранее все короткие рейсы и поездки он совершал только эконом-классом (например, из Казани в Москву). Сейчас же Сивов летает экономом, если других вариантов нет.

Чиновник также отметил, что бизнес-класс является неким самоутверждением в себе, выбором в пользу роста. По его словам, если можешь позволить себе лететь бизнес-классом в любую точку мира, значит это правильный путь.



«Ведь когда вы экономите НА СЕБЕ, вы экономите на СВОЕЙ ЖИЗНИ. А экономя на своей ЖИЗНИ, вы экономите на ОКРУЖАЮЩИХ. Просто и понятно», – написал свою формулу успеха Игорь Сивов (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).



Певица Нюша и Игорь Сивов поженились летом 2017 года. Пара играла две свадьбы – в Казани и на Мальдивах. В ноябре 2018 года у супругов родилась дочь.

На ноябрьские праздники в этом году пара отправилась в путешествие по Америке. Они побывали в Лас-Вегасе (штат Невада), на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и др.

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