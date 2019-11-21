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Татар-информ

22 ноября 2019, 14:42

Общество

Экс-чиновник из Казани признался, что стал летать бизнес-классом благодаря жене Нюше

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Общество

Экс-чиновник из Казани признался, что стал летать бизнес-классом благодаря жене Нюше

Фото: instagram.com/igorsivovv/

На страницах своего Instagram`a Игорь Сивов заявил, что у каждого человека есть выбор, который ведет к желаемому.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Бывший сотрудник мэрии Казани Игорь Сивов рассказал, почему стал летать бизнес-классом. По его словам, на этот шаг он пошел благодаря своей жене – певице Нюше.

На страницах своего Instagram`a он заявил, что у каждого человека есть выбор, который ведет к желаемому.

«Не забывайте, каждый ваш выбор, будь то в пользу Mercedes S class или отечественной Лады, бизнеса или эконома – это энергия. Каждый ваш выбор ведет вас к желаемому. Только благодаря своей жене я в корне переосмыслил все, что связанно с полетами, путешествиями и другими передвижениями», – написал Сивов.

Мужчина признался, что ранее все короткие рейсы и поездки он совершал только эконом-классом (например, из Казани в Москву). Сейчас же Сивов летает экономом, если других вариантов нет.
Чиновник также отметил, что бизнес-класс является неким самоутверждением в себе, выбором в пользу роста. По его словам, если можешь позволить себе лететь бизнес-классом в любую точку мира, значит это правильный путь.

«Ведь когда вы экономите НА СЕБЕ, вы экономите на СВОЕЙ ЖИЗНИ. А экономя на своей ЖИЗНИ, вы экономите на ОКРУЖАЮЩИХ. Просто и понятно», – написал свою формулу успеха Игорь Сивов (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).

Певица Нюша и Игорь Сивов поженились летом 2017 года. Пара играла две свадьбы – в Казани и на Мальдивах. В ноябре 2018 года у супругов родилась дочь.

На ноябрьские праздники в этом году пара отправилась в путешествие по Америке. Они побывали в Лас-Вегасе (штат Невада), на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и др.

 

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ПОЧЕМУ Я ЛЕТАЮ БИЗНЕС КЛАССОМ??✈️ Друзья, спасибо вам за ваши многочисленные вопросы. Именно они сподвигают меня еще больше делиться с вами полезной информацией. Один из последних вопросов звучал так: почему вы летаете бизнесом? Ведь это совсем не выгодно❗️ Разберем по порядку. Здесь легко согласиться, ведь определенные и самые очевидные аспекты моего потенциального выбора в пользу эконома были бы: цена и определенный уровень комфорта (который особенно ощутим при дальних перелетах). Но, не забывайте, каждый ваш выбор, будь то в пользу Mercedes S class или отечественной Лады, бизнеса или эконома - это энергия.🌀Каждый ваш выбор ведет вас к желаемому. Только благодаря своей жене я в корне переосмыслил всё, что связанно с полетами, путешествиями и другими передвижениями. Ведь раньше все короткие рейсы и поездки я совершал только Эконом классом (например из Казани в Москву). Сейчас я лечу экономом только если других вариантов нет. Бизнес класс, как мне кажется, это некое самоутверждение в себе. Выбор в пользу роста. Если вы понимаете, что можете позволить себе бизнес в любую точку мира, то вы двигаетесь правильно, потому что не экономите на себе, в первую очередь. Ведь когда вы экономите НА СЕБЕ, вы экономите на СВОЕЙ ЖИЗНИ. А экономя на своей ЖИЗНИ, вы экономите на ОКРУЖАЮЩИХ. Просто и понятно))

Публикация от @ igorsivovv

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