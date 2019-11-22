Внедорожник вылетел с трассы в РТ и протаранил станцию ТО, пострадали два человека

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Внедорожник «Шевроле» вылетел с трассы в РТ и протаранил станцию техобслуживания, пострадали два человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Авария произошла сегодня около пяти часов утра в Высокогорском районе республики.

«Водитель "Шевроле" возможно уснул за рулем, либо не справился с управлением. В итоге автомобиль вылетел на встречку, пересек трассу и врезался в стену станции техобслуживания», – рассказали агентству свидетели аварии.

Со слов очевидцев, в аварии пострадали два человека – мужчина и женщина. Их на каретах скорой помощи доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



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