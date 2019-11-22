«Мы принимаем вызов»: Фаттахов высказался о проблемах подростковой преступности в РТ

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов высказался о проблемах подростковой преступности. Соответствующий пост министр разместил на своей странице в Instagram.

«На мой взгляд, это один из самых сложных вызовов времени. Нет смысла говорить, что ничего не происходит и все хорошо, наоборот, мы признаем этот вызов и принимаем его, как один из приоритетов своей работы», – отметил министр.

Дамир Фаттахов сделал акцент на том, что причины возникновения подростковой преступности нужно глубоко проанализировать, тем самым докопавшись до сути. Глава министерства также подчеркнул, что на данное явление влияет как окружение подростков, семьи, в которых они воспитываются, так и инфраструктура.

«Тренды меняются с бешеной скоростью, поэтому, возможно, и мы не успеваем с модернизацией всей системы по работе с молодежью. Именно поэтому мы с самого начала говорим о необходимости новых решений, нестандартных подходов, выхода за рамки», – пишет Дамир Фаттахов на своей странице в соцсети.

В завершение Фаттахов отметил, что к проблеме нужен системный подход и решать ее необходимо в тандеме с профессионалами.



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