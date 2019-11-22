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Татар-информ

22 ноября 2019, 14:34

Экономика и финансы

С 1 января татарстанцы смогут получать на госуслугах разрешение на строительство

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Экономика и финансы

С 1 января татарстанцы смогут получать на госуслугах разрешение на строительство

Фото: Салават Камалетдинов

Возможность оформления документа в режиме онлайн планируют предоставить юрлицам.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). С 1 января следующего года юрлицам собираются предоставить сервис по онлайн-оформлению разрешения на строительство на портале государственных услуг. Об этом на встрече с журналистами заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

«Мы рассчитываем с 1 января 2020 года разрешение на строительство для юридических лиц запустить через портал госуслуг», — рассказал министр.

Новая услуга поможет сократить время ожидания документа и поможет контролировать качество работы муниципальных властей.

«У нас будет единая точка отсчета, в каком муниципалитете как — долго или быстро — рассматривают разрешения на строительство», — подчеркнул Хайруллин.

Ранее стало известно, что в следующем году Минцифры РТ попросит «белых хакеров» взломать сайт госуслуг.

 

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