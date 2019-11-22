До конца года Татарстан обучит цифровым навыкам тысячу человек

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В этом году Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан планирует обучить цифровым навыкам тысячу татарстанцев. Об этом на встрече с журналистами заявил глава министерства Айрат Хайруллин.

«Раньше мы рассуждали, что надо научить человека пользоваться компьютером, сегодня надо научить его конкретным цифровым навыкам. Появились новые цифровые профессии. Самая простая из них — это продвижение в соцсетях. Ей может обучиться любой человек, находясь у себя дома, имея компьютер. При этом зарабатывать деньги как самозанятый или ИТ-предприниматель», — отметил Хайруллин.

По его словам, в этот процесс могут быть также вовлечены люди старшего поколения.

«В рамках цифрой экономики у нас будет целый набор — тысяча жителей будет обучаться этим навыкам. Самое главное — мы создаем условия, чтобы была конкурентная среда и чтобы люди получали эти навыки за невысокую стоимость», — сообщил глава Минцифры РТ.

Оператором по отбору людей стал университет Иннополис. Сертификат на обучение дает право пройти курс по цифровым навыкам в Университете Иннополис, КФУ, КХТИ или Казанском техникуме связи, заключил министр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.