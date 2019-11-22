Минцифры РТ придумало, как ускорить взаимодействие МФЦ и Пенсионного фонда

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Минцифры РТ планирует запустить сервис, который будет передавать персональные данные населения в Пенсионный фонд не на флеш-накопителях. Об этом рассказал глава ведомства Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Порядка 20 тыс. человек за девять месяцев этого года обратились в ПФР. В первую очередь — справка о размере пенсии, материнский капитал. Люди приходят, отдают документы. Оператор МФЦ их сканирует, копирует на флешку. Ее передают в ПФР, где документы рассматривают», — сказал Хайруллин.

Он признал, что это неэффективное решение, от которого хотят избавиться.

«Мы сейчас сделали решение, которое позволяет избавиться от этих флешек. Оно почти готово. По ВИП-нету, защищенному каналу, данные будут передаваться из МФЦ в ПФР», — сказал глава республиканского министерства.

Пока это решение не избавит жителей республики от еще одной сложности: соглашение с Пенсионным фондом подписано таким образом, что оригиналы документов жителям республики нужно самостоятельно привезти в ПФР. В будущем документ будут изменен, заверил Хайруллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.