Эксперт: «Зенит» забьёт «Рубину» два безответных гола

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Известный в прошлом игрок, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов предрёк гостевую победу питерского «Зенита» над «Рубином» в Казани со счетом 0:2. Матч пройдет завтра, 23 ноября, на Центральном стадионе столицы Татарстана.

«С тех пор, как „Зенит“ разнес соперника в Санкт-Петербурге со счетом 5:0, „Рубин“ пропустил всего два гола в шести турах, правда, и забил столько же. Лидер чемпионата — явный фаворит», — объяснил Бубнов свой прогноз на сайте sportbox.ru.

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