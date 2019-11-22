В следующем году Минцифры РТ попросит «белых хакеров» взломать сайт госуслуг

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В следующем году Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан планирует провести конкурс для ИТ-специалистов, задачей которого станет взлом портала госуслуг РТ. Об этом на встрече с журналистами заявил глава министерства Айрат Хайруллин.

«Я вышел с инициативой провести хакатон для „белых хакеров“ (специалистов по компьютерной безопасности, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем — прим. Т-и). Есть цифровой код нашего портала госуслуг, мы берем этот код, разворачиваем его на отдельном сервере без данных, говорим: „Кто его взломает, тому приз“», — поделился Хайруллин.

Тем самым Министерство планирует определить недостатки и уязвимости существующей системы, связанные с отказоустойчивостью и технологическими проблемами, отметил министр.

Точная дата, когда пройдет этот эксперимент, пока не определена, уточнил глава Минцифры РТ.

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