Минцифры РТ запустит сервис, ускоряющий обработку заявлений на открытие компании

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Минцифры РТ с 1 декабря запустит в тестовом режиме сервис, который ускорит обработку заявлений о создании юридического лица. Об этом рассказал глава ведомства Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«С 1 декабря в тестовом режиме появится новый сервис, который на протяжении полутора лет ждет налоговая служба и МФЦ — СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) „МФЦ Налоги“. Какая проблема существует? Если вы захотите создать новую юридическую компанию, вы приходите в МФЦ и подаете заявление. Его и другие такие заявления со всех МФЦ республики везут в налоговую в Казань», — сказал министр цифровизации Татарстана.

Раньше будущие предприниматели самостоятельно подавали заявления в налоговую службу. Вопрос о создании юрлица решался в течение пяти рабочих дней. Теперь из-за сбора заявлений со всей республики и их перевозки в Казань процесс затянулся до 14 рабочих дней в лучшем случае, отметил Хайруллин.

«Сервис позволит не возить эти заявления», — заключил глава республиканского министерства.

За девять месяцев этого года предприниматели подали 25 тысяч заявлений о создании юрлица.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.