Советник по торговым вопросам посольства США высоко оценил кадры в Татарстане

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Советник по торговым вопросам посольства США Джеймс Голсен высоко оценил уровень кадров в Татарстане. Казань — это первый город за пределами Москвы, который посетил дипломат. Об этом он рассказал журналистам на полях форума «Франчайзинг вместе», который прошел в Торгово-промышленной палате РТ.

«Вчера я встретился с большим количеством молодых предпринимателей с очень хорошими идеями, они очень много работают. Это очень привлекательно для американских компаний. Американские компании не привозят с собой персонал, они развивают его на местах», — отметил он.

Около тысячи компаний США ведут деятельность в России, продолжил эксперт. Подавляющее количество работников в них — граждане России. «Они развивают местные таланты. Кадры решают все», — подчеркнул Голсен.

Бывший посол США в России Джон Хантсман посещал Казань около двух лет назад. С приходом Голсена на должность в Москве он сказал, что первое место, которое тот должен посетить в России — это Казань. «Здесь хороший бизнес-климат и очень хорошая платформа для формирования партнерских отношений между местными компаниями и компаниями США. Все, что я увидел за время пребывания подтверждает, что Татарстан — это именно то место, куда должен заходить американский бизнес», — заявил Джеймс Голсен.

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