Татарстанские поисковики передадут восстановленный бомбардировщик Пе-2 в Нацмузей РТ

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). После восстановления бомбардировщика Пе-2 татарстанские поисковики намерены передать боевую машину в экспозицию Национального музея республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава совета региональной организации «Отечество» Александр Коноплев.

Он подчеркнул, что машина станет первой в республике, восстановленной из частей реальных боевых самолетов Пе-2, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны.

«У нас были переговоры с Национальным музеем, и они не против, что он (самолет — прим. Т-и) будет экспонироваться там. Потому что у них под это есть место. Вряд ли самолет поместится внутри, потому что размах крыла Пе-2 — 18 метров, нужно будет делать какой-то отдельный павильон небольшой. Поэтому, когда самолет будет восстановлен, место для него найдется», — сообщил Коноплев.

Он добавил, что пока крылатая боевая машина находится в стадии восстановления. При этом общий бюджет реставрации собеседник агентства оценил в 40 млн рублей. Пожертвования на реконструкцию Пе-2 делают различные ведомства и организации республики.

О том, как поисковики РТ собирают необходимые для восстановления «Пешки» детали, обследуя места боевых сражений ВОВ, рассказано в книге «„Крылья Татарстана“. Восстановить легенду». Двухсотстраничное издание организаторы проекта презентовали на площадке ИА «Татар-информ».

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